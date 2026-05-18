Verdetti infuocati dalla Terza Castiglionese in fuga Ribolla crolla

Nella ventottesima giornata del campionato di Terza Categoria Grosseto si sono verificati risultati sorprendenti che hanno influito significativamente sulla classifica. La squadra proveniente da Castiglione ha ottenuto una vittoria importante, allontanandosi dalle inseguitrici, mentre la formazione di Ribolla ha subito una sconfitta che ne ha compromesso le possibilità di classifica. Questi eventi hanno portato a un cambio di posizione tra le squadre coinvolte, rendendo più incerto l’andamento del torneo.

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Colpo di scena clamoroso nel campionato di Terza Categoria Grosseto. La ventottesima giornata regala il verdetto forse decisivo per la vetta della classifica. La capolista Castiglionese non sbaglia e travolge con un perentorio 4-0 a domicilio l’Atletico Grosseto. Una prova di forza spaventosa che proietta la capolista a quota 61 punti, blindando il primato. La vera notizia del weekend è però il clamoroso passo falso del Ribolla. Tra le mura amiche, la seconda della classe si fa sorprendere da un super Capalbio, capace di imporsi per 2-1. La sconfitta casalinga costa carissimo al Ribolla, che resta fermo a quota 57 punti e vede scivolare la Castiglionese a +4, una distanza che sa di ipoteca sul titolo a poche giornate dal termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verdetti infuocati dalla Terza. Castiglionese in fuga, Ribolla crolla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I verdetti in seconda e terza categoria. Dogatese, il ripescaggio è ormai cosa fatta. In Terza finale tra Berra e X Martiri U21La doppietta del solito Tani, arrivato a 32 reti stagionali e destinato forse a palcoscenici importanti, regala la Prima Categoria alla Dogatese... Terza, rush finale: i verdetti si avvicinanoTutto pronto per il ventinovesimo e penultimo turno del campionato di Terza Categoria: il comitato provinciale ha deliberato proprio nelle scorse ore... Dalla A del Frosinone alla salvezza: tutti i verdetti dell’ultima giornata di BIl resoconto e tutti i verdetti della 38ª giornata di Serie B ... msn.com Terza, rush finale: i verdetti si avvicinanoTutto pronto per il ventinovesimo e penultimo turno del campionato di Terza Categoria: il comitato provinciale ha deliberato proprio nelle scorse ore che la finale dei playoff si giocherà il prossimo ... lanazione.it