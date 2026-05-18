Ventola svela un retroscena dopo Inter Verona | A Chivu ho detto di prendersi i suoi meriti | è entrato nella testa dei giocatori

Dopo la partita tra Inter e Verona, un ex calciatore ha condiviso un episodio riguardante il suo intervento con un ex compagno di squadra. Ha affermato di aver detto a Chivu di riconoscere i propri meriti, aggiungendo che il tecnico ha avuto un ruolo importante nel plasmare l’atteggiamento dei giocatori. Questa dichiarazione è stata fatta pubblicamente e riguarda le dinamiche tra lo staff tecnico e la squadra durante il periodo successivo alla sfida.

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di Andrea Greco Ventola svela un retroscena dopo Inter Verona: «A Chivu ho detto di prendersi i suoi meriti». Segui le ultimissime. Durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol”, l’ex attaccante Nicola Ventola ha raccontato alcuni interessanti retroscena che risalgono al post-partita di ieri di Inter Verona, soprattutto rivelando uno scambio di battute con Cristian Chivu. PAROLE – « Vi saluta Chivu, abbiamo parlato ieri dopo la partita, anche di noi tre di Viva el Futbol. Io gli ho detto di smetterla di dare solo meriti ai giocatori perché è entrato nella testa dei ragazzi e ha fatto un grandissimo lavoro. Gli ho detto: “Sai qual è il sogno di Antonio?”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventola svela un retroscena dopo Inter Verona: «A Chivu ho detto di prendersi i suoi meriti: è entrato nella testa dei giocatori» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cassano duro sul caso Bastoni:Anche Buffon,Chiellini e Nedved hanno simulato ma nessuno ne parlava Sullo stesso argomento Davvero "all'Inter non vengono dati meriti"? Dietro lo sfogo di Chivu, i retroscenaProprio adesso che sta vincendo lo scudetto, Cristian Chivu alza il tiro delle rivendicazioni. Leggi anche: Calafiori svela: «Ho sentito i ragazzi dell’Inter e su Chivu mi hanno detto…»