Ventola svela un retroscena dopo Inter Verona | A Chivu ho detto di prendersi i suoi meriti | è entrato nella testa dei giocatori
Dopo la partita tra Inter e Verona, un ex calciatore ha condiviso un episodio riguardante il suo intervento con un ex compagno di squadra. Ha affermato di aver detto a Chivu di riconoscere i propri meriti, aggiungendo che il tecnico ha avuto un ruolo importante nel plasmare l’atteggiamento dei giocatori. Questa dichiarazione è stata fatta pubblicamente e riguarda le dinamiche tra lo staff tecnico e la squadra durante il periodo successivo alla sfida.
di Andrea Greco Ventola svela un retroscena dopo Inter Verona: «A Chivu ho detto di prendersi i suoi meriti». Segui le ultimissime. Durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol”, l’ex attaccante Nicola Ventola ha raccontato alcuni interessanti retroscena che risalgono al post-partita di ieri di Inter Verona, soprattutto rivelando uno scambio di battute con Cristian Chivu. PAROLE – « Vi saluta Chivu, abbiamo parlato ieri dopo la partita, anche di noi tre di Viva el Futbol. Io gli ho detto di smetterla di dare solo meriti ai giocatori perché è entrato nella testa dei ragazzi e ha fatto un grandissimo lavoro. Gli ho detto: “Sai qual è il sogno di Antonio?”. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Davvero "all'Inter non vengono dati meriti"? Dietro lo sfogo di Chivu, i retroscenaProprio adesso che sta vincendo lo scudetto, Cristian Chivu alza il tiro delle rivendicazioni.
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