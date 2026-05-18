Vento di jazz | a Camporeale degustazioni di vini e musica tra le vigne

A Camporeale, si svolge un evento che combina musica jazz e degustazioni di vini tra le vigne. Durante la manifestazione, i partecipanti possono ascoltare concerti dal vivo e assaporare sei diversi vini locali. L’evento si svolge presso una cantina nota, accompagnata da un buffet con specialità siciliane. La giornata si svolge all’aperto, tra le coltivazioni di uva, offrendo un’esperienza sensoriale completa tra musica, sapori e paesaggi rurali.

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Live jazz tra le vigne, degustazione di sei vini e buffet siciliano in un’esperienza immersiva nella splendida cantina di Porta del Vento.Domenica 24 maggio, Porta del Vento inaugura con un wine lunch una nuova stagione di esperienze, aprendo le sue porte a momenti in cui la natura incontaminata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ’Giornata del jazz’ a Roccatederighi. Musica e degustazioniL’associazione ’Paesaggi Culturali’, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz che si celebra il 30 aprile, quest’anno rilancia e ripete... Savorgnano del Torre: 7 km tra vigne e degustazioni alla Magnalonga? Cosa sapere Savorgnano del Torre ospita la Magnalonga 2026 con un percorso di sette chilometri. Artisti di spicco della scena jazz per i 39 anni del festival a Cala Gonone. Da 9 luglio all'1 agosto il legame con le radici e la loro espressione nel contemporaneo #ANSA x.com Notato un po' di pianoforte microtonale in questo brano jazz reddit Meteo: Vento forte, irrompono raffiche di Burrasca fino a 90 km/h, le aree coinvolteVento forte: in arrivo raffiche burrascose fino a 90 km/h su molte delle nostre regioni che aumenteranno la sensazione di freddo a causa dell'effetto wind chill. Un nuovo e potente ciclone è in azione ... ilmeteo.it Bufera di vento su Capri, collegamenti a singhiozzoLa tempesta di vento di ponente che nel primo pomeriggio si è abbattuta su Capri, ha fatto scattare lo stop di diverse corse di aliscafi e mezzi veloci diretti verso Ischia, la Costiera Amalfitana e ... ansa.it