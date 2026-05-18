Venezia il Braille diventa arte | la mostra di Alessandro D’Aquila
A Venezia, una mostra presenta le opere di Alessandro D’Aquila in cui il Braille diventa elemento artistico. L’esposizione include traduzioni di versi di Dante e Lorca rese visibili attraverso rilievi e strutture tattili. Le opere sono state realizzate per trasformare un sistema di scrittura destinato ai non vedenti in un’esperienza visiva. La mostra permette di esplorare come il codice Braille possa essere reinterpretato in modo artistico e visibile, offrendo un nuovo modo di fruire la poesia e l’arte.
? Punti chiave Come può un codice per non vedenti trasformarsi in un'opera visiva?. Quali versi di Dante e Lorca sono stati tradotti in rilievo?. Perché questa mostra abruzzese si inserisce nel circuito della Biennale?. Come cambia la percezione della poesia attraverso il contatto tattile?.? In Breve Curatore Simone Marsibilio e galleria Marignana Project di Dorsoduro gestiscono l'evento.. Vernissage previsto venerdì 22 maggio alle ore 18 presso Rio Terà dei Catecumeni.. Mostra aperta fino al 5 settembre nell'ambito del Premio Berlendis.. Tavole poetiche in cinque lingue con testi di Dante, Lorca, Prévert, Frost e Goethe.. Venezia ospiterà... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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