Venezia il Braille diventa arte | la mostra di Alessandro D’Aquila

A Venezia, una mostra presenta le opere di Alessandro D’Aquila in cui il Braille diventa elemento artistico. L’esposizione include traduzioni di versi di Dante e Lorca rese visibili attraverso rilievi e strutture tattili. Le opere sono state realizzate per trasformare un sistema di scrittura destinato ai non vedenti in un’esperienza visiva. La mostra permette di esplorare come il codice Braille possa essere reinterpretato in modo artistico e visibile, offrendo un nuovo modo di fruire la poesia e l’arte.

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