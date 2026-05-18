Vela Mondiali amari per Pianosi nella Formula Kite Ma non c’è da preoccuparsi

Si conclude con un quinto posto la partecipazione di Riccardo Pianosi ai Campionati Mondiali 2026 di vela nella classe Formula Kite, disputati sulle acque di Viana do Castelo in Portogallo. La gara si è svolta nel corso di una settimana caratterizzata da sfide intense e condizioni variabili. L’atleta italiano ha concluso la competizione senza ottenere il podio, confermando comunque la sua presenza tra i migliori al mondo in questa specialità.

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Va in archivio una settimana amara per Riccardo Pianosi. L’azzurro si è dovuto infatti accontentare solo della quinta piazza in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Formula Kite, andati in scena sulle acque portoghesi di Viana do Castelo. Un responso fuori dal podio che fa notizia, soprattutto dopo un 2025 di altissimo profilo. Ma quali sono state le motivazioni? L’azzurro, trionfatore lo scorso anno, ha pagato dazio a causa di un avvio difficile nei primi giorni di regate. A pesare maggiormente sono state la quindicesima posizione raccolta nel secondo segmento e la ventottesima nel quinto, fattore che ha costretto il nostro portacolori agli straordinari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Mondiali amari per Pianosi nella Formula Kite. Ma non c’è da preoccuparsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Vela, Pianosi perde quota dopo il day-2 ai Mondiali Formula Kite. Maeder impeccabilePerde quota Riccardo Pianosi al termine della seconda giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Formula Kite, in... Vela, Riccardo Pianosi eliminato in semifinale ai Mondiali di Formula Kite. Tris iridato per MaederVanno ufficialmente in archivio con la conclusione delle Medal Series i Campionati Mondiali di Formula Kite 2026, andati in scena questa settimana... Vela, Riccardo Pianosi chiude terzo l’Opening Series e accede alla semifinale dei Mondiali di Formula KiteRiccardo Pianosi non riesce a centrare il pass diretto per la finale e dovrà superare lo scoglio della semifinale per potersi giocare fino in fondo la ... oasport.it Vela, Riccardo Pianosi in lotta per l’accesso diretto alla Finale mondiale di Formula KiteVa in archivio con un bilancio positivo per Riccardo Pianosi la quarta giornata dei Mondiali di Formula Kite 2026, in corso di svolgimento nelle acque ... oasport.it