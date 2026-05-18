Vela Kimbo caffé ufficiale dell' America' s Cup

Kimbo, noto marchio napoletano di caffè, si è aggiudicato il ruolo di caffè ufficiale alla Louis Vuitton 38ª America's Cup Naples. L'evento si tiene nella città italiana e coinvolge diverse squadre e organizzatori internazionali. La partnership tra Kimbo e l'America's Cup è stata annunciata recentemente e vede il marchio coinvolto nelle attività di hospitality e promozione durante la competizione. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione internazionale, con partecipanti provenienti da vari paesi.

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Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Kimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell'autentico espresso italiano nel mondo, è Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America's Cup Naples. lo scrive l'azienda. La tappa di Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026, rappresenta il primo appuntamento ufficiale della regata ed inaugura la “Road to Naples 2027”. Le gare si svolgeranno nel Golfo degli Angeli e saranno accompagnate da un ricco programma di eventi con accesso gratuito al pubblico. In qualità di Official Coffee, Kimbo porta il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della competizione, affiancando con la sua energia atleti, team, partner e ospiti lungo tutto il percorso della gara, fino alla Finale prevista per luglio 2027 a Napoli, città ospitante della 38ª edizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vela, Kimbo caffé ufficiale dell'America's Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di NapoliNapoli, 24 marzo 2026 - In qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della... Vela, Kimbo caffé ufficiale dell’America’s Cup(Adnkronos) – Kimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, è Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Naples. lo scrive l’azienda ... pianetagenoa1893.net Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di NapoliIn qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della competizione, affiancando con la sua energia atleti, team, partner e ospiti ... iltempo.it