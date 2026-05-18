Un cantante ha raccontato che il figlio, durante le preghiere, gli parla e si sente protetto dagli angeli. La sua testimonianza ha suscitato riflessioni sul modo in cui un dolore personale può diventare un gesto pubblico, portando l’attenzione sulle difficoltà dei giovani fragili nel paese. La società italiana, infatti, fatica ad accogliere le persone con bisogni specifici, alimentando un dibattito su come migliorare l’integrazione e il supporto alle fasce più vulnerabili.

? Domande chiave Come può un dolore privato trasformarsi in una missione sociale? Perché la società italiana fatica ad accogliere i giovani fragili? Quali sono i dati reali sulla salute mentale tra gli adolescenti? Come gestisce la famiglia Vecchioni l'impegno della nuova fondazione??? In Breve Fondazione Vecchioni gestita da Daria Colombo per assistere malati mentali e famiglie. Un adolescente su sette in Italia soffre di disturbi mentali secondo i dati. Il suicidio è la seconda causa di m . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vecchioni: ‘Il figlio mi parla nelle preghiere, è protetto dagli angeli

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