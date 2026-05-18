Vanessa e Aspasia il salotto di tutte le donne del mondo

Da robadadonne.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanessa Piccinini, attivista e filosofa, ha trascorso un anno in Asia per portare avanti il progetto Aspasia – All World’s Women, un'iniziativa che si propone di ascoltare le storie delle donne di tutto il mondo. L’obiettivo è creare un salotto virtuale dove le esperienze femminili vengono condivise e valorizzate. La presenza di Vanessa nel continente asiatico ha coinvolto diverse comunità, con incontri e dialoghi rivolti a raccogliere testimonianze e storie di vita femminile.

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Ascoltare le storie delle donne di tutto il mondo, seguendo l’insegnamento di Aspasia. È questo il progetto che ha portato in Asia, per un intero anno, Vanessa Piccinini, attivista e filosofa che ha concepito Aspasia – All World’s Women. Da marzo 2025 a marzo 2026, Vanessa ha viaggiato, ascoltato, documentato sorrisi e lacrime, paure e prospettive, vicende marginali e altre più rappresentative, con un solo scopo: mostrarci una realtà che forse non conosciamo appieno. Almeno finora. Abbiamo intervistato Vanessa a un mese dal suo rientro in Italia e possiamo assicurarvi che è una forza della natura: non si ferma mai. Per esempio, prossimamente, uscirà sui suoi canali websocial la storia delle persone transgender in India. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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