Vandali scatenati al cimitero | devastata la cappella distrutto l’altare

Un episodio di vandalismo si è verificato durante il giorno in un cimitero del Bresciano, situato nella frazione Duomo di Rovato. Sconosciuti hanno danneggiato la cappella all’interno del camposanto, causando danni alla struttura e distruggendo l’altare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, mentre i residenti della zona si sono trovati davanti a una scena di rovina e incuria. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze dirette.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ancora un episodio di vandalismo ai danni di un cimitero del Bresciano. Questa volta il raid è avvenuto in pieno giorno al camposanto della frazione Duomo di Rovato, dove ignoti hanno preso di mira la cappella interna.Raid in pieno giornoI vandali hanno devastato l’altare, spaccandolo in più. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rovato, raid dei vandali al cimitero di Duomo: devastata una cappella di famiglia, distrutti altare e paramenti sacriRovato (Brescia), 18 maggio 2026 – Grave atto vandalico ai danni della comunità di Duomo, la frazione più popolosa di Rovato, già sdraiata nella zona... Vandali scatenati al cimitero: devastata la cappella, distrutto l’altare x.com Vandali al cimitero di Badoere, appiccati tre incendi nei loculi, abbattuta una croceMORGANO (TREVISO) - Atto vandalico nella serata di ieri, 15 maggio, al cimitero di Badoere dove sono stati appiccati tre piccoli incendi in punti diversi, nei pressi dei loculi, provocando danni ... ilgazzettino.it Rovato, raid dei vandali al cimitero di Duomo: devastata una cappella di famiglia, distrutti altare e paramenti sacriI vandali potrebbero essere entrati in azione di notte. L’amara scoperta da parte di alcuni residenti della frazione il pomeriggio di domenica 17 maggio ... ilgiorno.it