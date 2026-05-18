Valore al patrimonio artistico e culturale meno noto e visitato
In un momento in cui il settore culturale affronta diverse sfide, cresce l’attenzione verso il patrimonio artistico e culturale meno conosciuto e meno visitato. Le iniziative pubbliche e private stanno puntando a promuovere luoghi e collezioni spesso trascurati, con l’obiettivo di valorizzarli e renderli accessibili a un pubblico più ampio. Sono stati messi in campo investimenti e progetti specifici per sostenere queste realtà, che spesso rappresentano testimonianze storiche e artistiche di grande valore.
In un contesto in cui il mondo culturale è chiamato a confrontarsi con nuove sfide – dalla sostenibilità dei flussi turistici alla capacità di coinvolgere pubblici sempre più ampi – diventa centrale l’attività di comunicazione, capace di trasformare patrimoni a volte marginali in vere e proprie risorse per territorio e comunità. In questo scenario si inserisce il lavoro della Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS. Un’attività sviluppata lungo la geografia di un’Italia di eccellenze diffuse – di Musei o luoghi culturali fuori dai principali circuiti turistici – che possono essere rilette, rese accessibili e attivate attraverso progetti di comunicazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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