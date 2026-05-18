Vallerotonda masso si stacca e travolge un escursionista salvato dall' elisoccorso

Un escursionista di 68 anni originario di Velletri è rimasto ferito gravemente dopo che un masso si è staccato da una parete rocciosa e lo ha travolto durante un'escursione in montagna. L’incidente è avvenuto ieri, 17 maggio, in una zona di montagna nota per le escursioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che ha estratto l’uomo e lo ha trasportato in ospedale. La vittima ha riportato ferite serie, ma le sue condizioni non sono state precisate.

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