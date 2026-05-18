Vallerotonda masso si stacca e travolge un escursionista salvato dall' elisoccorso
Un escursionista di 68 anni originario di Velletri è rimasto ferito gravemente dopo che un masso si è staccato da una parete rocciosa e lo ha travolto durante un'escursione in montagna. L’incidente è avvenuto ieri, 17 maggio, in una zona di montagna nota per le escursioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che ha estratto l’uomo e lo ha trasportato in ospedale. La vittima ha riportato ferite serie, ma le sue condizioni non sono state precisate.
Disavventura ad alta quota per un escursionista sessantottenne originario di Velletri, rimasto seriamente ferito nella giornata di ieri, 17 maggio, durante un'uscita in montagna. L'incidente si è verificato lungo un sentiero impervio nell'area di Monte Selva Piana, nei pressi del Lago Selva, nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Escursionista bloccato su un masso nel torrente in piena, salvato nelle Gole del DragoTecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano in azione nelle Gole del drago (Corleone) per salvare un escursionista, bloccato su un masso al...
Caduta dall’alto a Camaiore: 96enne salvato dall’elisoccorsoUn uomo di 96 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere precipitato da una finestra a Camaiore, poco prima delle...