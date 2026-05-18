A Vallecrosia apre un nuovo locale chiamato Iride, gestito dalla famiglia Biamonti. Si tratta di un gastrobar che propone un’offerta di piatti ispirati alla cucina tradizionale, rivisitati con tocchi di innovazione. La famiglia ha deciso di mantenere vive le ricette di famiglia, adattandole alle nuove tendenze culinarie. La gestione del locale rappresenta un passaggio tra il rispetto delle memorie familiari e l’intento di offrire un’esperienza gastronomica moderna.

? Domande chiave Come può la cucina tradizionale evolversi senza perdere le radici?. Chi gestisce il passaggio tra memoria familiare e innovazione culinaria?. Cosa rende i piatti vegetariani i veri protagonisti del nuovo menù?. Perché questo modello di gastrobar può rilanciare i borghi del Ponente?.? In Breve Donatella, Stefano e Francesca Biamonti gestiscono il servizio e l'accoglienza in via Colonnello Aprosio.. Prezzi degli antipasti tra 7 e 9 euro, piatti vegetariani tra 16 e 18 euro.. Specialità di carne e pesce con quotazioni comprese tra 12 e 28 euro.. Il modello integra gastronomia, wine bar e cocktail bar per il borgo di Vallecrosia.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vallecrosia: nasce Iride, il nuovo gastrobar della famiglia Biamonti

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