Valle d’Aosta | il divario tra i redditi di Courmayeur e le valli fragili

Nella regione della Valle d’Aosta, si osserva una differenza significativa tra i redditi delle aree centrali e quelle più periferiche. In particolare, il reddito di Courmayeur è più elevato rispetto alle valli più piccole e meno sviluppate. Questa disparità si riflette anche sulla disponibilità di servizi locali, che risultano più accessibili nelle zone più ricche. La questione riguarda soprattutto perché la ricchezza prodotta dai centri turistici, come Courmayeur, non si traduce automaticamente nelle stesse condizioni nelle valli laterali.

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