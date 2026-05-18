Valle d’Aosta | il divario tra i redditi di Courmayeur e le valli fragili

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione della Valle d’Aosta, si osserva una differenza significativa tra i redditi delle aree centrali e quelle più periferiche. In particolare, il reddito di Courmayeur è più elevato rispetto alle valli più piccole e meno sviluppate. Questa disparità si riflette anche sulla disponibilità di servizi locali, che risultano più accessibili nelle zone più ricche. La questione riguarda soprattutto perché la ricchezza prodotta dai centri turistici, come Courmayeur, non si traduce automaticamente nelle stesse condizioni nelle valli laterali.

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? Domande chiave Come influisce il reddito di Courmayeur sulla fragilità dei servizi locali?. Perché la ricchezza dei centri turistici non raggiunge le valli laterali?. Quali rischi corre l'identità regionale con lo spopolamento dei piccoli borghi?. Come può la Valle d'Aosta evitare l'isolamento delle sue comunità montane?.? In Breve Redditi a Courmayeur superano i 40.000 euro annui grazie al turismo internazionale.. Saint-Vincent fatica a mantenere la centralità economica tra casinò e terme.. Spopolamento e chiusura attività colpiscono i piccoli centri delle valli laterali.. Aosta garantisce stabilità amministrativa senza trainare lo sviluppo delle periferie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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