Valenza Marilena Griva chiude la campagna | musica folk e street food
Marilena Griva ha concluso la sua campagna elettorale a Valenza con un evento che ha visto la presenza di musica folk e street food. La candidata ha scelto di riunire i suoi sostenitori in un’area all’aperto, preferendola ai luoghi chiusi o ai palazzi. La manifestazione ha attirato numerosi cittadini, alcuni dei quali hanno posto domande sulla possibile influenza di questa festa sul voto finale. La campagna si è svolta in un clima di partecipazione e interesse pubblico.
? Domande chiave Come influenzerà questa festa il voto finale dei cittadini?. Cosa spinge la candidata a preferire i giardini ai palazzi?. Chi sarà il protagonista musicale della serata di chiusura?. Perché lo street food è diventato parte della strategia elettorale?.? In Breve Venerdì 22 maggio ore 19 gonfiabili per bambini e postazioni street food. Concerto della Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei previsto per le ore 21. Evento presso i giardini di viale Oliva per coinvolgere famiglie e residenti. Strategia di contatto diretto tra candidata e cittadini in uno spazio pubblico. Venerdì 22 maggio, i giardini di viale Oliva a Valenza ospiteranno la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Marilena Griva con un evento che trasformerà la piazza in una festa popolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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