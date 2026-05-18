Valentino ha risposto alla nota diffusa da Piccoli, affermando che la verità amministrativa non può essere cancellata attraverso campagne di propaganda. La replica si presenta come una dichiarazione ufficiale, in cui Valentino ribadisce la sua posizione e chiarisce alcuni punti riguardanti le questioni amministrative in oggetto. La comunicazione, della durata di circa due minuti, è stata diffusa come nota stampa e contiene le sue argomentazioni dirette in merito alle affermazioni precedenti di Piccoli.

“Leggo con stupore (ma non troppo!) le dichiarazioni della candidata a sindaco della lista “Oggi e Domani”, soprattutto perché ancora una volta si tenta di costruire una narrazione distante dalla verità amministrativa e politica che la città conosce ormai bene.Dimenticarsi chi siamo, da dove veniamo e cosa è accaduto realmente negli anni passati rappresenta un atto di incoerenza e falsità che non rende un buon servizio alla comunità.Sui conti del Comune e sulle azioni amministrative portate avanti — o meglio, non messe in campo — in questi anni, si abbia almeno il coraggio di chiedere scusa alla città, invece di continuare a raccontare storie illusorie, figlie di una ricostruzione falsa, anacronistica e smentita dagli stessi atti ufficiali prodotti da chi oggi tenta maldestramente di riscrivere la realtà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valentino replica alla Piccoli: “La verità amministrativa non si cancella con la propaganda”

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