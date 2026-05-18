Valcamonica e Adamello | tre emergenze e un soccorso notturno

Nella zona tra la Valcamonica e il massiccio dell’Adamello, sono state registrate tre situazioni di emergenza che hanno richiesto interventi di soccorso. Durante le operazioni notturne, gli escursionisti coinvolti sono riusciti a mettersi in salvo nel buio della zona del Passo Adamello. Restano da chiarire i dettagli di quanto accaduto tra il Lago di Piccolo e la Malga, dove sono intervenuti i soccorritori per assistere le persone coinvolte. La dinamica degli eventi è ancora oggetto di verifiche.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli escursionisti a salvarsi nel buio del Passo Adamello?. Cosa è successo esattamente tra il Lago di Piccolo e la Malga?. Chi ha coordinato i soccorsi tra Sonico e l'alta Valcamonica?. Perché le squadre di Edolo hanno dovuto gestire tre emergenze simultanee?.? In Breve Pomeriggio 17 maggio infortunio a Sonico con intervento elisoccorso di Sondrio.. Due escursionisti bloccati tra Lago di Piccolo e Malga di Piccolo.. Ore 23:00 due persone segnalano posizione vicino al rifugio Gnutti.. Escursori raggiungono rifugio Premassone intorno alla mezzanotte e mezza.. Tre interventi distinti hanno impegnato le squadre del Soccorso alpino di Edolo tra l’alta Valcamonica e l’Adamello nella giornata di domenica 17 maggio, coinvolgendo elisoccorsi di Sondrio e Bergamo e il supporto della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valcamonica e Adamello: tre emergenze e un soccorso notturno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronto soccorso Imola: +3% emergenze gravi, piano emergenzaIl Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta a Imola affronta una pressione crescente, spingendo l’Ausl ad attivare un piano di... Soccorso alpino: nel 2025 aumentano emergenze e rischi sottovalutatiDal fascino dei sentieri al lavoro incessante dei soccorritori: il bilancio 2025 del soccorso alpino fotografa un anno di emergenze in aumento e... Meteo Alta Valcamonica - Adamello, LombardiaIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it Meteo Alta Valcamonica - Adamello, LombardiaGIOVEDI 28 - VENERDI 29 dicembre (attendibilità bassa, 30% ) EVOLUZIONE GENERALE EUROPA L'alta pressione diventa sempre più forte su Penisola Iberica e bacino del ... leggi tutto ... ilmeteo.it