Vacanze premio in cambio di 25 nomi | Dal colloquio di lavoro da manager al porta a porta

In questa seconda parte del dossier vengono descritti alcuni casi di persone che, in passato, hanno partecipato a colloqui di lavoro poco chiari, spesso con richieste insolite o ambigue. Si parla di situazioni in cui candidati sono stati coinvolti in procedure irregolari, talvolta con promesse di premi o vantaggi non chiaramente spiegati. Tra queste, alcune persone hanno ricevuto proposte di viaggi premio in cambio di fornire un gran numero di nomi o di accettare incarichi in ruoli diversi da quelli inizialmente annunciati.

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Dove eravamo rimasti? Nella prima parte di questo Dossier avevamo portato alla luce i meccanismi dei colloqui poco trasparenti, in cui per necessità possono finire le persone che cercano lavoro. Lo abbiamo svelato tramite un'esperienza da infiltrata in queste selezioni.Reclutati con la promessa. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Father and daughter work in mascot suits to pay debts, but Mom gives all to her lovers son! Sullo stesso argomento Ambiente spa estende la raccolta differenziata porta a porta nell'area centrale della città dal 25 maggioA partire da lunedì 25 maggio inizierà l'ultima fase di estensione del sistema di raccolta porta a porta nell'area centrale di Pescara.