Vacanze forzate al Teatro President la commedia dialettale de la Familia Bubièiza
Sabato 23 maggio alle 21, al Teatro President, si terrà l’ultimo spettacolo della Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani 20252026, organizzata dalla Famiglia Piasinteina. La rappresentazione è una commedia dialettale intitolata “Vacanze forzate” e sarà inserita nel calendario degli eventi promossi dall’associazione. La serata segnerà la conclusione della rassegna, che ha visto diverse performance di teatro in dialetto nel corso dell’anno. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa forma di rappresentazione culturale.
Sabato 23 maggio alle ore 21 al Teatro President si conclude la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani 20252026 a cura della Famiglia Piasinteina. «Ben 16 sono state le rappresentazioni dialettali con compagnie provenienti dalla città e dalla nostra provincia – dice il razdur Danilo Anelli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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