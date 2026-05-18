Va d' accordo con Spalletti? Senza Champions va via? Dieci domande sul futuro di Yildiz alla Juve
La posizione della Juventus in classifica si è deteriorata, portando il club al sesto posto e rischiando di restare fuori dalle competizioni europee più importanti. Tra i giocatori, Yildiz è al centro di numerose speculazioni riguardo al suo futuro, con domande che si susseguono sul rapporto con l’allenatore e sulla possibilità di una partenza nel caso non venga raggiunta una qualificazione continentale. La situazione attuale alimenta l’incertezza su cosa accadrà nelle prossime settimane, con la tensione che cresce tra tifosi e addetti ai lavori.
C'è un'immagine che ha colpito i tifosi della Juve dopo la rovinosa sconfitta contro la Fiorentina che ha pesantemente complicato la corsa al quarto posto della squadra di Spalletti. A fare da contraltare a Locatelli e compagni che si sono fermati al limite dell'area, evitando il confronto con i tifosi (inferociti) della Curva Sud, c'è la foto di Kenan Yildiz in lacrime, da solo in panchina. Un calciatore che non ha mai nascosto il proprio legame con i colori bianconeri e che potrebbe vedere a rischio il suo futuro a Torino in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League. Analizziamo la questione con 10 interrogativi e 10 possibili risposte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SPALLETTI CONTRO CONTE: NUOVA RISPOSTA DELL'ALLENATORE DELLA JUVENTUS
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