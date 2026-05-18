Va d' accordo con Spalletti? Senza Champions va via? Dieci domande sul futuro di Yildiz alla Juve

La posizione della Juventus in classifica si è deteriorata, portando il club al sesto posto e rischiando di restare fuori dalle competizioni europee più importanti. Tra i giocatori, Yildiz è al centro di numerose speculazioni riguardo al suo futuro, con domande che si susseguono sul rapporto con l’allenatore e sulla possibilità di una partenza nel caso non venga raggiunta una qualificazione continentale. La situazione attuale alimenta l’incertezza su cosa accadrà nelle prossime settimane, con la tensione che cresce tra tifosi e addetti ai lavori.

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