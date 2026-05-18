USA sparatorie a Austin | indagini in corso 3 persone sono in custodia

Nel fine settimana, Austin ha visto almeno 12 episodi di sparatorie che hanno coinvolto diverse aree della città. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini e finora tre persone sono state arrestate in relazione a questi fatti. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze specifiche di ciascun episodio o sulle motivazioni che potrebbero aver portato alle violenze. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità continuano le verifiche.

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