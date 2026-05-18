USA sparatorie a Austin | indagini in corso 3 persone sono in custodia
Nel fine settimana, Austin ha visto almeno 12 episodi di sparatorie che hanno coinvolto diverse aree della città. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini e finora tre persone sono state arrestate in relazione a questi fatti. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze specifiche di ciascun episodio o sulle motivazioni che potrebbero aver portato alle violenze. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità continuano le verifiche.
Le autorità locali hanno riferito che a Austin si sono verificate, nel corso del weekend, almeno 12 sparatorie. Gli eventi, secondo quanto riferito, dovrebbe essere iniziati intorno alle 15:40 di sabato. Come riporta la CBS, l’orario indicato coinciderebbe con la segnalazione del furto di un veicolo, seguito poi dalla segnalazione di un altro furto in questo caso di un’arma da fuoco. Le sparatorie a Austin sembrano non avere alcun movente. Il capo della polizia di Austin, Lisa Davis, ha spiegato che i due furti soprariportati non pensava potessero essere collegati. Tuttavia, almeno altre venti chiamate sono state ricondotte ai sospetti, prevalentemente nelle zone del sud e dell’est di Austin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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