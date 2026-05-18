USA ripristinati i dazi del 10% | la Corte blocca lo stop alle tariffe

La Corte ha deciso di ripristinare i dazi del 10% sugli import negli Stati Uniti, bloccando la sospensione precedente. La scelta riguarda le tariffe applicate a determinati prodotti e interessa direttamente le aziende italiane coinvolte nel commercio con il mercato statunitense. Le imprese che avevano già versato le somme relative a queste tariffe potranno richiedere un rimborso immediato. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato giudiziario senza ulteriori commenti.

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