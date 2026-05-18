USA ripristinati i dazi del 10% | la Corte blocca lo stop alle tariffe
La Corte ha deciso di ripristinare i dazi del 10% sugli import negli Stati Uniti, bloccando la sospensione precedente. La scelta riguarda le tariffe applicate a determinati prodotti e interessa direttamente le aziende italiane coinvolte nel commercio con il mercato statunitense. Le imprese che avevano già versato le somme relative a queste tariffe potranno richiedere un rimborso immediato. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato giudiziario senza ulteriori commenti.
? Punti chiave Come influirà il ripristino del dazio del 10% sulle aziende italiane?. Chi ha diritto al rimborso immediato delle somme già versate?. Perché la nuova decisione giudiziaria blocca i rimborsi per molti importatori?. Come funziona il portale CAPE per recuperare i dazi IEEPA?.? In Breve Dazi basati sulla Section 122 del Trade Act del 1974 fino al 24 luglio 2026.. Rimborsi IEEPA gestibili tramite portale CAPE integrato nel sistema ACE dal 2026.. Sentenza del 7 maggio riguardava specifici ricorrenti come Washington, Burlap and Barrel e Basic Fun.. Tariffe del 10% applicate su base universale per squilibri nella bilancia dei pagamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Breaking: Supreme Court Blocks Trumps Global Tariffs – $130 Billion Refund Battle Begins
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