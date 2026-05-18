Urso | Pronti a far rinascere Termini Imerese come polo portuale e industriale

Un rappresentante delle autorità ha dichiarato che sono pronti a rilanciare Termini Imerese come polo portuale e industriale. Ha evidenziato che l’area ex Blutec Fiat possiede una forte vocazione industriale, mentre la posizione geografica favorisce lo sviluppo di un porto commerciale collegato a Palermo. Queste affermazioni si inseriscono in un progetto volto a valorizzare le potenzialità dell’area, con un focus sulla riqualificazione delle infrastrutture e sulla creazione di nuove opportunità economiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui