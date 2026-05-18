Uomini e Donne registrazione 13 maggio | ultima puntata della stagione

Mercoledì 13 maggio è stata registrata l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. La registrazione si è svolta nel corso della giornata e la trasmissione andrà in onda la settimana prossima. La conclusione di questa stagione si avvicina, segnando la fine di un ciclo televisivo per il programma. Nessuna informazione è stata ancora diffusa riguardo ai dettagli delle prossime puntate o al contenuto della puntata conclusiva.

Uomini e Donne, registrazione mercoledì 13 maggio. Ultima registrazione della stagione, la trasmissione chiuderà la prossima settimana. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 13 maggio. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni si è tornati ancora una volta su Cinzia Paolini, protagonista assoluta delle ultime registrazioni del trono over. Al centro studio è rientrato nuovamente Marco Troiani, che questa volta si è lasciato andare anche alle lacrime, confessando di essere ancora innamorato di lei e chiedendole un’altra possibilità. La dama, però, non ha mai pronunciato il tanto atteso “proviamoci”. 🔗 Leggi su 2anews.it

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