Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, resta uno dei protagonisti quotidiani del palinsesto Mediaset. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, offrendo puntate inedite che attirano un vasto pubblico. Per chi si fosse perso l’ultima puntata, sono disponibili diverse modalità per recuperarla. La replica può essere vista su piattaforme di streaming ufficiali o attraverso i canali di Mediaset, che mettono a disposizione contenuti on demand.

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Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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