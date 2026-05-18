Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 18 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Oggi su Canale 5 viene trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile in streaming. La puntata, andata in onda venerdì 15 maggio 2026, comprende le sessioni dedicate al Trono Over e al Trono Classico. Le anticipazioni indicano che vengono mostrate le interazioni tra i protagonisti e le dinamiche delle rispettive storie. Video e aggiornamenti sono disponibili sulla piattaforma Witty TV, che propone contenuti relativi alla puntata.
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 15 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Marco e Cinzia sono ancora protagonisti a centro studio. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico con Gloria e Alessandro. I due lasceranno insieme il programma? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta
Sullo stesso argomento
Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (18 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 18 marzo 2026 in onda su Canale 5.
Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (4 maggio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 4 maggio 2026 in onda su Canale 5.
Uomini e Donne, caos al trono over, Cinzia lascia furiosa: Mario e Marco litigano • Caos a Uomini e Donne: la confessione shock di Marco Troiani riaccende lo scontro con Mario Lenti per Cinzia Paolini. Anticipazioni su accuse e addii in studio. x.com
#UominieDonne: le anticipazioni della registrazione di oggi. ATTENZIONE SPOILER!!! Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Queste le anticipazioni di #LorenzoPugnaloni: - - - - - - - - - - TRONO OVER: - Facebook facebook
[SPOILER] Uomini e Donne: anticipazioni settimanali dal 20 al 24 aprile! Ciro sempre più confuso reddit
Uomini e Donne, Anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Marco lascia Cinzia, torna Mario LentiScopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne in onda dal 18 al 22 maggio 2026 su Canale 5. comingsoon.it
Uomini e Donne, anticipazioni 15 maggio 2026: Mario Lenti torna nel parterre overUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: torna Mario Lenti in studio, Cinzia resta senza Marco e Ciro ha un'esterna con Elisa. mondotv24.it