Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 18 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi su Canale 5 viene trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile in streaming. La puntata, andata in onda venerdì 15 maggio 2026, comprende le sessioni dedicate al Trono Over e al Trono Classico. Le anticipazioni indicano che vengono mostrate le interazioni tra i protagonisti e le dinamiche delle rispettive storie. Video e aggiornamenti sono disponibili sulla piattaforma Witty TV, che propone contenuti relativi alla puntata.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 15 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Marco e Cinzia sono ancora protagonisti a centro studio. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico con Gloria e Alessandro. I due lasceranno insieme il programma? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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