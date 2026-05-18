UNPLI Campania mette in rete le Rievocazioni e Cortei Storici

Il Comitato Regionale UNPLI Campania ha annunciato l'inizio di un progetto volto a mettere in rete le rievocazioni e i cortei storici che si svolgono nella regione. L'iniziativa coinvolge diverse associazioni e gruppi che organizzano eventi di rievocazione storica, con l'obiettivo di creare un calendario condiviso e promuovere queste tradizioni. La collaborazione tra le realtà locali mira a valorizzare gli eventi e facilitare la partecipazione del pubblico. Sono previsti incontri e iniziative di coordinamento nelle prossime settimane.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato Regionale UNPLI Campania annuncia l’avvio di una nuova e ambiziosa fase di lavoro dedicata alla salvaguardia dell’identità regionale: un progetto di sistema per il recupero, la catalogazione e la promozione delle Rievocazioni e dei Cortei Storici della Campania. L’iniziativa nasce da una costante sinergia tra il Comitato Regionale e le singole Pro Loco del territorio, autentiche custodi della memoria locale. Si sviluppa attraverso obiettivi a breve e lungo termine. Nel breve periodo, l’intento è quello d rafforzare la promozione delle rievocazioni e dei cortei storici, creare un sistema strutturato di comunicazione e interscambio di informazioni tra le realtà territoriali e favorire una rete organizzativa condivisa tra le Pro Loco della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - UNPLI Campania mette in rete le Rievocazioni e Cortei Storici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campania: nasce la rete per difendere le rievocazioni storiche? Punti chiave Come cambierà l'economia dei borghi grazie a questa nuova rete? Chi sono i responsabili che guidano il nuovo direttivo regionale?... UNPLI Campania, a Nola l’assemblea regionale: “Insieme per costruire la Campania più bella”Tempo di lettura: 3 minutiIl prossimo 9 maggio 2026 il Parco Archeologico Mastrilli di Nola ospiterà l’Assemblea Regionale di UNPLI Campania, un...