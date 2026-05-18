Università motore del cambiamento | atenei sostenibili e impatto sociale

L’Università viene spesso vista come un punto di partenza per affrontare le sfide della sostenibilità ambientale, grazie ai corsi e ai progetti di ricerca dedicati alla transizione verde. Negli ultimi anni, molte istituzioni hanno adottato politiche e pratiche volte a ridurre il proprio impatto ecologico, coinvolgendo studenti e staff in iniziative di sensibilizzazione e azioni concrete. Oltre a formare le nuove generazioni, gli atenei intervengono anche sul territorio, promuovendo interventi sociali e ambientali che influenzano le comunità circostanti.

Siamo abituati a considerare l’Università come il luogo d’eccellenza dove si studiano i modelli per la transizione verde. Ma quanto sono davvero sostenibili gli Atenei italiani al loro interno? Le università hanno la responsabilità di guidare il cambiamento non solo insegnandolo, ma praticandolo. Nel settimo episodio di UniBg x Grins, “giriamo lo specchio” verso il mondo accademico per analizzare la sostenibilità universitaria attraverso i suoi tre pilastri fondamentali: la gestione ambientale (dall’efficienza energetica dei campus alla mobilità), la sostenibilità sociale (equilibrio di genere e inclusione studentesca) e la solidità economico-finanziaria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Puntata 51 - Ecoansia e Cambiamento Climatico: Sfida Etica tra Generazioni

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