Università in duecento alla proiezione del documentario su Giulio Regeni

Nel pomeriggio, più di duecento persone tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Firenze hanno preso parte alla proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”. L’evento si è svolto nel Campus delle Scienze Sociali di Novoli e ha visto la partecipazione di un pubblico vario, interessato a approfondire la vicenda legata al ricercatore scomparso in Egitto. La proiezione si inserisce in un’iniziativa di sensibilizzazione e memoria sulla vicenda di Regeni.

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