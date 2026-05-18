Università in duecento alla proiezione del documentario su Giulio Regeni

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio, più di duecento persone tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Firenze hanno preso parte alla proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”. L’evento si è svolto nel Campus delle Scienze Sociali di Novoli e ha visto la partecipazione di un pubblico vario, interessato a approfondire la vicenda legata al ricercatore scomparso in Egitto. La proiezione si inserisce in un’iniziativa di sensibilizzazione e memoria sulla vicenda di Regeni.

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Oltre duecento tra studentesse, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Firenze hanno partecipato nel pomeriggio al Campus delle Scienze Sociali di Novoli alla proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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