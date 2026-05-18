Recentemente si sono verificati movimenti legati a un possibile spostamento di un’università in una città toscana, con un intervento di un rappresentante politico che ha criticato la mancanza di risposte concrete da parte dell’amministrazione locale. Nel frattempo, il Comune ha mantenuto un atteggiamento di silenzio, limitandosi a commenti poco sostanziali. La situazione viene seguita con attenzione da parte degli stakeholder coinvolti, mentre i cittadini attendono aggiornamenti ufficiali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa capolista di Casa Riformista Giovanni Grasso Ad Arezzo succede spesso così: mentre qualcuno porta via un pezzo di città, dal Palazzo Comunale parte il campionato regionale di giramento di pollici. Stavolta però il trasloco annunciato dei corsi universitari delle professioni sanitarie verso Siena ha trovato uno che ha detto: “Oh, ma ‘ndo s’andare?”. E il treno, almeno per ora, ha rallentato. A mettere il bastone tra le ruote allo spostamento dei corsi è stato Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e capolista di Casa Riformista, che insieme a studenti e famiglie ha scritto al Rettore dell’Università di Siena contestando la scelta di svuotare Arezzo dell’ennesimo servizio strategico. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Università al trasloco? Grasso batte un colpo e Siena frena: dal Comune solo il rumore delle cicale

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