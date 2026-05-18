UniBook | una guida ai media oggi

In UniBook, la rubrica dell’Università di Bergamo dedicata ai media, i libri vengono presentati con le parole di chi li ha scritti, dando spazio alle loro voci e ai loro lavori. La sezione si concentra sulla diffusione di testi realizzati dagli studenti e dai docenti dell’ateneo, offrendo una panoramica di pubblicazioni che spaziano tra vari argomenti e discipline. Attraverso questa iniziativa, si cerca di valorizzare il ruolo dei libri come strumenti di comunicazione e di espressione accademica.

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In UniBook, la rubrica che ospita alcuni dei lavori dell’Università di Bergamo, i libri riprendono corpo e voce, la voce di chi li ha scritti. L’inchiostro ritrova la sua forma di suono e dialogo, la pagina si fa occasione di incontro. Questa settimana, Francesca Pasquali, professoressa ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo, presenta il volume Studiare i media. Prospettive disciplinari e parole chiave, curato da Pasquali con Gabriele Balbi, Francesca Comunello e Michele Sorice per l’editore Carocci (2025). IN BREVE – Concepito come un companion di media studies, il volume “accompagna” in un campo di studi multiforme e che nel tempo si è fortemente specializzato e diversificato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Jakala, Nisi guida la nuova area ‘AI for Activation & Media Intelligence’Jakala annuncia l’ingresso di Matteo Nisi, che assume la responsabilità della nuova area strategica ‘Ai for Activation & Media Intelligence‘, “a... In Cechia c’è agitazione per una riforma dei finanziamenti ai media pubbliciIn Cechia i lavoratori della radio e della televisione statale hanno minacciato di scioperare per protestare contro una riforma che modifica il loro...