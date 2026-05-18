UniBook | i media diventano voce con il nuovo volume di F Pasquali

Un nuovo volume di F. Pasquali approfondisce come i media digitali influenzano la nostra percezione della realtà e i modi in cui i linguaggi digitali si evolvono. Il testo analizza le trasformazioni nei modi di comunicare e di interpretare le informazioni nell’epoca digitale. Viene inoltre presentata una panoramica degli studiosi che si occupano di alfabetizzazione mediale, evidenziando il loro ruolo nel guidare questa fase di cambiamento. Il volume si rivolge a chi desidera comprendere le dinamiche dei media contemporanei.

? Punti chiave Come cambiano i linguaggi digitali la nostra percezione della realtà?. Chi sono gli studiosi che guidano questa nuova alfabetizzazione mediale?. Perché la ricerca accademica sta diventando un'esperienza sonora interattiva?. Come possiamo evitare di restare spettatori passivi dei flussi informativi?.? In Breve Volume curato da Pasquali insieme a Balbi, Comunello e Sorice per Carocci nel 2025.. Ascolto del contenuto tramite UniBg OnAir lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20.00.. Podcast e trasmissioni disponibili sul sito ufficiale unibgonair.it per la divulgazione scientifica.. Nuove competenze critiche per cittadini e studenti per navigare le piazze digitali moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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