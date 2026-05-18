UniBg Live Before dalle 8…alle 14

Ogni lunedì mattina, dalle otto alle quattordici, lo spazio UniBg Live Before va in onda, portando avanti una tradizione durata tre anni. Durante questo periodo, l’emittente radiofonica ha trasmesso un programma che ha accompagnato costantemente gli ascoltatori all’inizio della settimana. La trasmissione, chiamata UniBg OnAir, si è ripetuta ogni settimana senza interruzioni, offrendo un punto di riferimento fisso per chi desiderava cominciare la giornata con un’attenta scelta di musica e notizie.

In questi tre anni di UniBg OnAir c’è stata una costante: uno spazio che ha sempre, lunedì dopo lunedì, accompagnato gli ascoltatori a iniziare la settimana con il piede giusto. Joy e Nicola, speaker della primissima ora di UniBg OnAir, una coppia tanto fissa quanto irresistibile, hanno deciso di celebrare questi tre anni insieme con una diretta speciale, lunedì 18 maggio dalle 8 alle 14. L’orario non è un errore di battitura, avete letto bene: 6 ore, dalla mattina al primo pomeriggio. Questa diretta e la sua durata nascono da un gioco, quasi una scommessa, che per tre anni Joy e Nicola hanno portato avanti insieme ai loro ascoltatori: l’ambizione di riuscire ad organizzare (e sostenere) 6 ore filate di diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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