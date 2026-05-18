Under 17 Eccellenza | alle finali nazionali di categoria buona la prima per la Valtur

La squadra Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi ha iniziato con una vittoria le finali nazionali di categoria, che si tengono tra Agropoli e Torchiara dal 18 al 24 maggio. L’esordio si è concluso con un risultato positivo, dimostrando un buon livello di gioco e determinazione. La competizione vede coinvolte diverse squadre da tutta Italia, con la Valtur Brindisi che si presenta come una delle contendenti. La manifestazione si svolge in due località diverse, con partite che si susseguono nel corso della settimana.

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Esordio vincente e convincente per la leva Under 17 Eccellenza Valtur Brindisi, impegnata nelle Finali Nazionali di categoria in programma ad Agropoli e Torchiara dal 18 al 24 maggio. Un successo importante al PalaCilento di Torchiara (Salerno) con il punteggio di 59-67 ai danni del Grantorino. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rimini 5-8 dicembre 2025 - Finali Nazionali Silver Categoria LE Base Junior 2 WINTER EDITION Sullo stesso argomento Valtur, l'under 17 eccellenza non conosce limiti: conquistato l'accesso alle finali nazionaliBRINDISI - Storica qualificazione alle finali nazionali per il gruppo Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, già campione Regionale in carica,... Finali nazionali under 17 eccellenza: Valtur Brindisi unica squadra del meridioneBRINDISI - La leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione Regionale in carica, è partita nella mattinata di domenica alla volta di... La #SampdoriaWomen, grazie al successo per 2-0 contro il Vado, vince il Campionato di Eccellenza e ritorna in Serie C. La Samp Under 17, invece, dopo l'accesso alle Final Four Scudetto, perde il primo turno contro una grande Roma. Onore a Tufano per x.com Unieuro Under 17 Eccellenza, assalto alla finale: è il momento del big match con la FortitudoIl countdown è agli sgoccioli e la tensione agonistica sale in casa Unieuro. Per la formazione Under 17 Eccellenza è tempo di allacciare le scarpe e scendere sul parquet per l’appuntamento più importa ... forli24ore.it L'Under 17 Eccellenza sfida la Fortitudo 103 Academy Bologna: in palio c'è la finale del Trofeo Emilia RomagnaLa vincente del doppio confronto si giocherà il titolo contro la finalista designata dalla doppia sfida tra Bakery Piacenza e Raggisolaris Faenza ... forlitoday.it