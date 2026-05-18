Uncinetto per il sociale | coperte donate a La Tana a Valenza

Un gruppo di ragazzi ha realizzato delle coperte con l’uncinetto, che sono state poi donate a La Tana, un centro di accoglienza a Valenza. Le coperte sono state create con l’obiettivo di offrire conforto alle donne vittime di violenza. L’iniziativa ha coinvolto giovani appassionati di lavori manuali, che hanno dedicato tempo e attenzione a questa attività solidale. La consegna delle coperte si è svolta di recente, coinvolgendo direttamente i partecipanti e i destinatari.

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