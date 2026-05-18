Uncinetto per il sociale | coperte donate a La Tana a Valenza
Un gruppo di ragazzi ha realizzato delle coperte con l’uncinetto, che sono state poi donate a La Tana, un centro di accoglienza a Valenza. Le coperte sono state create con l’obiettivo di offrire conforto alle donne vittime di violenza. L’iniziativa ha coinvolto giovani appassionati di lavori manuali, che hanno dedicato tempo e attenzione a questa attività solidale. La consegna delle coperte si è svolta di recente, coinvolgendo direttamente i partecipanti e i destinatari.
? Domande chiave Come può un semplice filo di lana aiutare le donne vittime di violenza?. Chi sono i ragazzi che hanno realizzato queste coperte per La Tana?. Perché l'uncinetto è diventato uno strumento di inclusione per la Comunità Ercole Borra?. Cosa accadrà al progetto dopo la consegna ufficiale delle coperte a Valenza?.? In Breve Evento mercoledì 20 maggio ore 19 presso il Foyer del Teatro Sociale di Valenza.. Lezioni settimanali tenute da Edi e Mary con i ragazzi della Comunità Ercole Borra.. Collaborazione tra associazione culturale VTSC e cooperativa Nidodiragno CMC per il progetto.. Coperte donate all'housing sociale La Tana per donne e figli vittime di violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Torna "Coperte oltre i confini": quando l'arte dell'uncinetto incontra il desiderio di fare la differenza
Un progetto di valenza sociale. Passare ’Dall’uovo al pulcino’ grazie agli ospiti della Rsa ’Valeri’Dopo il successo nelle scuole primarie, il progetto ’Dall’uovo al pulcino’ del giovane allevatore amatoriale Nicolò Sorrentino arriva anche alla Casa...
Si è concluso con grande successo il laboratorio di uncinetto svoltosi durante le recenti giornate di cogestione studentesca. La nostra scuola, per qualche ora, si è trasformata in un vero laboratorio di solidarietà, dove molti studenti si sono messi in gioco per sc - Facebook facebook
I tuoi hobby sono per lo più orientati verso il singolo o ti piacciono le attività di gruppo? reddit