Una miriade di novità per il Centro Pecci

Il Centro Pecci di Prato si prepara a un 2026 ricco di cambiamenti, con l’apertura di nuove strutture, esposizioni e iniziative. Sono previste diverse novità che coinvolgeranno i visitatori e arricchiranno l’offerta culturale del polo. La programmazione include mostre temporanee e attività rivolte a diversi pubblici, con l’obiettivo di ampliare gli spazi e le proposte artistiche. Le novità sono state annunciate dai responsabili del centro, senza indicazioni sui dettagli specifici o sulle tempistiche.

Per il Centro Pecci di Prato il 2026 è un anno ricco di novità, tra nuove strutture, esposizioni e attività. Cinque mostre, la riapertura della biblioteca interna, l’inaugurazione della dimora degli artisti e la piena funzionalità dell’anfiteatro sono i punti cardine dell’anno. Al tempo stesso continuano i programmi consolidati come Centro Pecci by Night, Pecci School e Pecci Cinema. L’anfiteatro, finanziato con fondi Pnrr, potrà offrire 950 posti in uno spazio perfetto per concerti e spettacoli all’aperto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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