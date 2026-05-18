Una donna nuda suona la campana alla Biennale di Venezia 2026 Ballario | Obbligata ogni ora a diventare un oggetto

Una donna nuda ha suonato la campana alla Biennale di Venezia 2026. Nicolas Ballario ha spiegato che l’evento ha attirato molta attenzione quest’anno, diventando virale sui social media. Fanpage.it ha chiesto a Ballario le ragioni di questa popolarità e quali opere meritano di essere viste. La performance ha suscitato discussioni e commenti online, mentre gli addetti ai lavori hanno commentato le modalità con cui si presenta questa edizione della manifestazione.

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