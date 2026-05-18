Una 29enne del casertano uccisa dopo rapporto sessuale e nascosta nel cantiere

Da casertanews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile di viale Italia a Pollena Trocchia. La prima, una donna di 29 anni proveniente dal casertano, è stata trovata senza vita dopo aver avuto un rapporto sessuale. La seconda, una donna di 49 anni di origini ucraine, è stata trovata anch'essa priva di vita nello stesso cantiere. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi e sulla sequenza degli eventi che hanno portato a questa situazione.

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Una 29enne casertana e una 49enne di origini ucraine sono state trovate senza vita in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia.La macabra scoperta è stata fatta in mattinata. Le due vittime sarebbero state uccise. I loro corpi presenterebbero lesioni compatibili con un’aggressione. Le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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