Una 29enne del casertano uccisa dopo rapporto sessuale e nascosta nel cantiere
Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile di viale Italia a Pollena Trocchia. La prima, una donna di 29 anni proveniente dal casertano, è stata trovata senza vita dopo aver avuto un rapporto sessuale. La seconda, una donna di 49 anni di origini ucraine, è stata trovata anch'essa priva di vita nello stesso cantiere. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi e sulla sequenza degli eventi che hanno portato a questa situazione.
Una 29enne casertana e una 49enne di origini ucraine sono state trovate senza vita in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia.La macabra scoperta è stata fatta in mattinata. Le due vittime sarebbero state uccise. I loro corpi presenterebbero lesioni compatibili con un’aggressione. Le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Sono state identificate le due donne trovate morte questa mattina, nel cantiere in costruzione a Pollena Trocchia. Si tratta di una 29enne originaria del Casertano e di una 49enne di nazionalità ucraina. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto respons - Facebook facebook
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