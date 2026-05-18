Una 29enne del casertano uccisa dopo rapporto sessuale e nascosta nel cantiere

Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile di viale Italia a Pollena Trocchia. La prima, una donna di 29 anni proveniente dal casertano, è stata trovata senza vita dopo aver avuto un rapporto sessuale. La seconda, una donna di 49 anni di origini ucraine, è stata trovata anch'essa priva di vita nello stesso cantiere. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi e sulla sequenza degli eventi che hanno portato a questa situazione.

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