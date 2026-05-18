A Ginevra, città sede di numerose organizzazioni internazionali, si sono radunate migliaia di persone provenienti da diversi Paesi. La presenza si concentra soprattutto intorno alle strutture dedicate alle attività diplomatiche e alle conferenze delle Nazioni Unite. Negli ultimi tempi, le decisioni prese dall’amministrazione statunitense hanno suscitato discussioni tra i partecipanti, con particolare attenzione ai tagli di fondi e alle conseguenti ripercussioni sulle attività delle istituzioni internazionali. La situazione sta attirando l’attenzione di molti osservatori e professionisti del settore.

A Ginevra, sede di moltissime organizzazioni internazionali, migliaia di persone si sono ritrovate senza lavoro o sono state trasferite All’inizio del 2025 a Ginevra, in Svizzera, abitavano circa 210mila persone, di cui più di 36mila erano dipendenti di organizzazioni umanitarie, internazionali o non governative. Un anno dopo la situazione è un po’ cambiata: secondo un’indagine di Reuters, dal 2025 oltre 3mila posti di lavoro in questo ambito, specialmente all’interno delle Nazioni Unite (ONU), sono stati eliminati o trasferiti da Ginevra a città più economiche. All’origine di tutto ci sono i tagli ai finanziamenti alle agenzie e alle organizzazioni internazionali decisi dall’amministrazione statunitense di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un posto in cui i tagli di Trump all’ONU si stanno sentendo parecchio

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TRUMP IGNORA ONU E LANÇA SEU PRÓPRIO CONSELHO DA PAZ

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