Un mezzo nel ricordo di Aldo per aiutare i cittadini più fragili

Sabato a Lecco si è svolta l'inaugurazione di un nuovo veicolo donato a un'associazione locale dedicata al supporto dei cittadini più fragili. L'evento si è tenuto nella Pizzeria Fiore e ha visto la presentazione di un mezzo attrezzato destinato al trasporto sociale e all’assistenza. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti dell’associazione, che ha ringraziato i donatori e le istituzioni per il supporto ricevuto. La vettura sarà utilizzata per accompagnare e aiutare le persone in difficoltà nella zona.

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