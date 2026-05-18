Un mezzo nel ricordo di Aldo per aiutare i cittadini più fragili
Sabato a Lecco si è svolta l'inaugurazione di un nuovo veicolo donato a un'associazione locale dedicata al supporto dei cittadini più fragili. L'evento si è tenuto nella Pizzeria Fiore e ha visto la presentazione di un mezzo attrezzato destinato al trasporto sociale e all’assistenza. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti dell’associazione, che ha ringraziato i donatori e le istituzioni per il supporto ricevuto. La vettura sarà utilizzata per accompagnare e aiutare le persone in difficoltà nella zona.
Nuova auto per Auser Lecco. Si è tenuta sabato, nella significativa cornice della Pizzeria Fiore di Lecco, l'inaugurazione di un mezzo attrezzato destinato al trasporto sociale e all'assistenza dei cittadini più fragili.Il veicolo, allestito con una pedana elettrica per il trasporto delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Un corso per diventare “volontari di strada”. Dai pasti all’ascolto: come aiutare i più fragiliPistoia, 15 aprile 2026 – Una coperta offerta in una serata fredda, un pasto per riempire lo stomaco, del the per dissetarsi.
Tornano le Rose di Santa Rita: 69 punti solidali per aiutare i più fragili e sostenere il diritto alla vacanza delle persone con disabilitàC’è un gesto semplice che ogni anno, a pochi giorni dalla festa di Santa Rita del 22 maggio, riesce a trasformarsi in una grande catena di...
Ceccano, 9 maggio, in biblioteca il ricordo di Aldo Moro, ore 18 Le idee, il metodo, l'eredità. E' attorno a questi temi che verrà ricordato Aldo Moro nel giorno anniversario della sua morte, avvenuta appunto il 9 maggio del 1978. Lo si farà con la presentazione d - Facebook facebook
Un mezzo nel ricordo di Aldo per aiutare i cittadini più fragiliConsegnata ad Auser Filo d'Argento Lecco l'auto donata da Graziella in memoria del marito per sostenere il servizio di trasporto sociale e assistenza ... leccotoday.it
A sedici anni dalla scomparsa, Napoli dedica un targa ad Aldo GiuffrèA sedici anni dalla sua scomparsa, la città di Napoli incide nel marmo il ricordo di Aldo Giuffré. Lo fa con una targa commemorativa a lui dedicata, in via del Sole 6, nel cuore del quartiere San ... ansa.it