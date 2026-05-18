Un mezzo nel ricordo di Aldo per aiutare i cittadini più fragili

Sabato a Lecco è stata inaugurata una nuova auto destinata al trasporto sociale e all'assistenza dei cittadini più fragili. L'evento si è svolto nella Pizzeria Fiore, con la presenza di rappresentanti dell'associazione Auser. Il veicolo è stato attrezzato per supportare le attività di assistenza e mobilità rivolte a chi ha bisogno di aiuto, in ricordo di Aldo. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni volontari e membri dell'associazione.

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Nuova auto per Auser Lecco. Si è tenuta sabato, nella significativa cornice della Pizzeria Fiore di Lecco, l'inaugurazione di un mezzo attrezzato destinato al trasporto sociale e all'assistenza dei cittadini più fragili.Il veicolo, allestito con una pedana elettrica per il trasporto delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un corso per diventare “volontari di strada”. Dai pasti all’ascolto: come aiutare i più fragiliPistoia, 15 aprile 2026 – Una coperta offerta in una serata fredda, un pasto per riempire lo stomaco, del the per dissetarsi. Un mezzo nel ricordo di Aldo per aiutare i cittadini più fragiliConsegnata ad Auser Filo d'Argento Lecco l'auto donata da Graziella in memoria del marito per sostenere il servizio di trasporto sociale e assistenza ... leccotoday.it Aldo Moro è accanto a noi come un padreSabato, a 48 anni dall’assassinio dello statista per mano delle Brigate Rosse, Francescio Ciotti porta in scena al Victor il suo spettacolo ... msn.com