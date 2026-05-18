Un manager per la cultura Le domande sono decine
Scade questa notte il termine per inviare le domande di candidatura per il ruolo di dirigente nel settore cultura e turismo. La posizione, con un contratto della durata di tre anni e possibilità di proroga, riguarda un incarico di responsabilità all’interno di un ente pubblico. Sono state pubblicate decine di domande finora, e le candidature devono essere presentate entro la scadenza ufficiale per essere prese in considerazione. Non sono stati ancora annunciati i nomi dei candidati ammessi alla selezione.
Scade questa notte il tempo per presentare le domande per un posto di dirigente – durata di tre anni, prorogabili – per l’ufficio cultura e turismo. Un posto ambito perché sono già arrivata all’amministrazione pubblica una cinquantina e passa di buste di possibili pretendenti a questa funzione. In questo momento il Comune si affida a Gianni Galdenzi – ex comandante dei vigili urbani – sovraccaricato di lavoro per le molte deleghe che ricopre. Il bando dell’amministrazione richiede comunque una serie di requisiti perché il candidato deve essere laureato e deve aver anche coperto per almeno cinque anni un ruolo negli stessi settori o in altri enti pubblici o in strutture private. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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