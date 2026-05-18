Un manager per la cultura Le domande sono decine

Scade questa notte il termine per inviare le domande di candidatura per il ruolo di dirigente nel settore cultura e turismo. La posizione, con un contratto della durata di tre anni e possibilità di proroga, riguarda un incarico di responsabilità all’interno di un ente pubblico. Sono state pubblicate decine di domande finora, e le candidature devono essere presentate entro la scadenza ufficiale per essere prese in considerazione. Non sono stati ancora annunciati i nomi dei candidati ammessi alla selezione.

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