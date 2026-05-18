Un lupo solitario che ha agito per emulazione | manca il movente

Un uomo che ha agito da solo in un episodio violento, senza apparenti motivazioni o collegamenti con gruppi radicali. Gli accertamenti sui dispositivi elettronici non hanno riscontrato segnali di estremismo, e l’indagine non ha trovato riferimenti a frequentazioni di luoghi di culto. La persona aveva avuto precedenti problemi psichiatrici, ma non ci sono elementi che suggeriscano una radicalizzazione o un’ideologia dietro il suo gesto. La polizia sta continuando le verifiche per chiarire i dettagli della vicenda.

Nessun segno di radicalizzazione nei device, non frequentava la moschea e ha avuto problemi psichiatrici. Il profilo di Salim El Koudri, il 31enne marocchino con cittadinanza italiana, che sabato pomeriggio a Modena si è lanciato sui pedoni con la sua auto ferendone 7, di cui quattro in modo grave, coincide tragicamente con il profilo del lupo solitario. Soprattutto per le modalità scelte per compire l'azione, al netto della motivazione, che richiamano quelle tipiche degli attacchi terroristici di matrice jihadista che hanno insanguinato l'Europa e non solo. Anche le cause che avrebbero portato alla chiusura del suo profilo Facebook da parte di Meta, non sarebbero riconducibili alla presenza di contenuti jihadisti, quanto piuttosto a violazioni della policy aziendale e post con riferimenti sessuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Chiamiamo le cose per quello che sono: Quanto successo oggi a #Modena è un attacco terroristico a tutti gli effetti. E il profilo del soggetto (nessun lavoro, nessuna famiglia) lasciano presupporre che sia un lupo solitario. Sarà importante capire se era attenzio x.com

ho bisogno di aiuto per una serie di avventure fantasy con un protagonista lupo solitario che rimane un lupo solitario per tutto il tempo senza relazioni permanenti o a lungo termine. reddit

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