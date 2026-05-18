Un avatar AI per prepararsi ai colloqui di lavoro | Unipd presenta ColloquIA
Unipd ha annunciato il lancio di ColloquIA, una piattaforma digitale basata su un avatar di intelligenza artificiale progettato per simulare colloqui di lavoro. La piattaforma sarà accessibile agli studenti dell’università e permette di esercitarsi nelle prove di selezione professionale. L’avatar interagisce con gli utenti, ponendo domande tipiche di un colloquio e rispondendo alle loro risposte. La presentazione di ColloquIA fa parte di un progetto volto a supportare gli studenti nella preparazione alle future opportunità lavorative.
Un avatar basato sull’intelligenza artificiale che simula un colloquio di lavoro: si chiama ColloquIA ed è la nuova piattaforma digitale che l’Ateneo di Padova metterà a disposizione dei propri studenti per esercitarsi nelle selezioni professionali.Il recruiter virtuale pone domande sul. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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