Un avatar AI per prepararsi ai colloqui di lavoro | Unipd presenta ColloquIA

Unipd ha annunciato il lancio di ColloquIA, una piattaforma digitale basata su un avatar di intelligenza artificiale progettato per simulare colloqui di lavoro. La piattaforma sarà accessibile agli studenti dell’università e permette di esercitarsi nelle prove di selezione professionale. L’avatar interagisce con gli utenti, ponendo domande tipiche di un colloquio e rispondendo alle loro risposte. La presentazione di ColloquIA fa parte di un progetto volto a supportare gli studenti nella preparazione alle future opportunità lavorative.

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