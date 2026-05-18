Un ‘assalto’ con i petardi Derubano anziana in casa Arrestati nel loro covo

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate dopo aver preso di mira un’anziana all’interno della sua abitazione a Desenzano sul Garda. Secondo quanto riferito, i presunti responsabili hanno fatto esplodere petardi e spruzzato spray al peperoncino prima di rubare alcuni oggetti. La polizia ha intercettato e fermato gli individui nel loro nascondiglio, recuperando parte della refurtiva. L’indagine, ancora in corso, prosegue per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

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Esplodono petardi e spruzzano spray al peperoncino nell’abitazione, a Desenzano sul Garda (Brescia) di una facoltosa 89enne per impossessarsi di orologi preziosi e diamanti e pur di garantirsi la fuga con un bottino da mezzo milione fanno finire l’anziana in ospedale, sotto shock e con difficoltà respiratorie. Ma non hanno tempo di fare festa perché la mobile li arresta in flagranza di ritorno dal colpo, appena mettono piede nel box di Desenzano. Il covo. A finire in manette sono Eros Riviera, 36enne di La Spezia, Vittorio Oberto, 44enne di Desenzano e Luciano Torre, 36enne di Reggio Emilia. Una gang di "elevato spessore criminale" e "spiccata pericolosità sociale", ha scritto nell’ordinanza il gip Stefano Franchioni disponendo il carcere, così come chiesto dal pm Carlo Pappalardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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