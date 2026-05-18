Un anno per cambiare vita | da sedentari alla maratona la sfida raccontata a Udine
Un anno per trasformare il proprio stile di vita, passando da uno stile sedentario a prepararsi per una maratona, questa è la storia di chi a Udine ha deciso di mettersi in gioco. La testimonianza segue un percorso iniziato con semplici camminate, poi progressivamente intensificate. Durante il percorso, si impara a capire i segnali del corpo, rispettare i tempi di recupero e affrontare le difficoltà. Alla fine, il raggiungimento di un obiettivo che sembrava irraggiungibile diventa una realtà concreta.
Camminare, all’inizio. Poi aumentare il passo. Imparare ad ascoltare il corpo, rispettarne i tempi, superare la fatica e scoprire che un traguardo considerato lontanissimo può diventare possibile. Fino ad arrivare alla maratona, dopo un anno di allenamento. È la sfida al centro dell’incontro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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