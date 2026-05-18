Ultimissime Inter LIVE | proseguono i festeggiamenti del tricolore il recap della parata di ieri

Da internews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i festeggiamenti per il tricolore con una parata che ha attirato l'attenzione di molti tifosi. La cerimonia si è svolta ieri, attirando una grande folla lungo il percorso, e ha coinvolto diversi membri della squadra e dello staff. Le immagini mostrano le strade piene di colori e cori, mentre i giocatori sfilano tra gli applausi. Le celebrazioni proseguono con gli aggiornamenti sui social e le dichiarazioni ufficiali rilasciate nelle ultime ore.

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