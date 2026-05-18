Ultimissime Inter LIVE | proseguono i festeggiamenti del tricolore il recap della parata di ieri
Continuano i festeggiamenti per il tricolore con una parata che ha attirato l'attenzione di molti tifosi. La cerimonia si è svolta ieri, attirando una grande folla lungo il percorso, e ha coinvolto diversi membri della squadra e dello staff. Le immagini mostrano le strade piene di colori e cori, mentre i giocatori sfilano tra gli applausi. Le celebrazioni proseguono con gli aggiornamenti sui social e le dichiarazioni ufficiali rilasciate nelle ultime ore.
Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del match Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». E commenta anche Zhang... 🔗 Leggi su Internews24.com
Da Lautaro a Dimarco: i giocatori dell'Inter festeggiano lo scudetto in piazza Duomo con i tifosi
Sullo stesso argomento
Ultimissime Inter LIVE: le probabili formazioni della Coppa Italia, Inter a caccia della decimadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Ultimissime Inter LIVE: Bastoni accetta la proposta del Barcellona? Intanto si insiste per Koné della Romadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.