Ultimissime Inter LIVE | il recap della parata di ieri Per la porta spunta il nome di De Gea
Nella giornata di ieri si è svolta una parata che ha attirato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Tra le novità emerse, si parla di un possibile interesse per un portiere che ha recentemente lasciato il suo precedente club. Le notizie riguardano anche aggiornamenti sui movimenti di mercato e sulle strategie della squadra. Il giornale segue in tempo reale gli sviluppi più recenti, offrendo un quadro completo su quanto accaduto e sulle voci più recenti provenienti dal mondo nerazzurro.
Il futuro dell’Inter dopo lo Scudetto: le verità di mercato di Di Marzio. Da Nico Paz a. De Gea Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Settore Giovanile Inter, Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti: il recap settimanale Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com
INTER-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: proseguono i festeggiamenti del tricolore, il recap della parata di ieri
Ultimissime Inter LIVE: Il sogno nerazzurro si chiama Palestra. Intanto spunta il nome di Marotta per il post Gravina…di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Ultimissime Inter LIVE? x.com
Passione Inter. . La vigilia della finale di Coppa Italia, ultimissime Lazio-Inter, probabili formazioni, conferenza Chivu e Sarri, ultime e non solo. ? Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi - Facebook facebook
Ultimissime Inter LIVE: proseguono i festeggiamenti del tricolore, il recap della parata di ieriUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com
Inter, rivelazione choc: Chiamata per dirmi che mi hanno venduto alla JuveRetroscena di calciomercato Juve e Inter. Cannavaro svela cosa accadde nell'estate del 2005 quando lasciò i nerazzurri per i bianconeri ... interlive.it