Ultimissime Inter LIVE | il recap della parata di ieri Per la porta spunta il nome di De Gea

Da internews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri si è svolta una parata che ha attirato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Tra le novità emerse, si parla di un possibile interesse per un portiere che ha recentemente lasciato il suo precedente club. Le notizie riguardano anche aggiornamenti sui movimenti di mercato e sulle strategie della squadra. Il giornale segue in tempo reale gli sviluppi più recenti, offrendo un quadro completo su quanto accaduto e sulle voci più recenti provenienti dal mondo nerazzurro.

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