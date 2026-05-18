Ultime piogge poi sole e temperature in aumento | cambia il meteo con il primo assaggio d' estate
Dopo le ultime piogge, il tempo tornerà a migliorare con il sole e un aumento delle temperature. Martedì un fronte instabile attraverserà la provincia di Rimini, portando condizioni di variabilità atmosferica e qualche pioggia durante le ore centrali della giornata. Il cambiamento meteo segnala un primo assaggio di estate, con il clima che si farà più caldo nei giorni successivi. La situazione resta comunque instabile nel breve termine.
Un debole fronte instabile transiterà nel corso di martedì sulla provincia di Rimini, dando luogo a una spiccata variabilità accompagnata anche da qualche pioggia nelle ore centrali della giornata. Da mercoledì l’anticiclone tornerà a rinforzarsi, aprendo una fase di stabilità atmosferica su. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Meteo: Ultime Piogge poi Sole | La Primavera Bussa alle Porte
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