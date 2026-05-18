Ultime piogge poi sole e temperature in aumento | cambia il meteo con il primo assaggio d' estate

Dopo le ultime piogge, il tempo tornerà a migliorare con il sole e un aumento delle temperature. Martedì un fronte instabile attraverserà la provincia di Rimini, portando condizioni di variabilità atmosferica e qualche pioggia durante le ore centrali della giornata. Il cambiamento meteo segnala un primo assaggio di estate, con il clima che si farà più caldo nei giorni successivi. La situazione resta comunque instabile nel breve termine.

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