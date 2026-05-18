Ulisse | Alberto Angela svela la verità su Lucrezia Borgia
Alberto Angela ha pubblicato un nuovo approfondimento sulla figura di Lucrezia Borgia, analizzando i fatti storici che riguardano la nobildonna del Rinascimento. Nel suo lavoro, si concentra su chi abbia contribuito a creare il mito di una donna avvelenatrice e su come Lucrezia abbia affrontato le sfide legate alle sue relazioni con i potenti dell’epoca. Il racconto si basa su fonti storiche e documenti che cercano di chiarire alcuni aspetti della vita di questa figura storica.
? Punti chiave Chi ha creato il mito della nobildonna avvelenatrice?. Come ha gestito Lucrezia il suo destino tra i palazzi del potere?. Dove si nascondeva la donna durante i suoi momenti più difficili?. Perché la letteratura dell'Ottocento ha oscurato la verità storica?.? In Breve Itinerario tra Subiaco, Nepi, Caprarola, Gradara, Castel Sant'Angelo e Ferrara.. Miti letterari dell'Ottocento creati da Victor Hugo, Alexandre Dumas e Gaetano Donizetti.. Rapporti familiari con il fratello Cesare Borgia e il padre papa Alessandro VI.. Valorizzazione del patrimonio storico locale tra le province di Viterbo e Lazio.. Stasera in prima serata su Rai 1, il divulgatore Alberto Angela porterà gli spettatori tra i segreti del Rinascimento attraverso una puntata di Ulisse dedicata alla figura di Lucrezia Borgia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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