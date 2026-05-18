La UIL FP di Padova ha annunciato la nomina di sei coordinatrici che guideranno la nuova struttura dedicata alle donne. Queste professioniste sono state designate per dirigere i nuovi dipartimenti, con l’obiettivo di organizzare e sviluppare i servizi a livello locale. La riorganizzazione interesserà sia la sanità pubblica che quella privata nella zona di Padova, con l’intento di migliorare l’offerta e la gestione delle risorse dedicate alle donne. La presentazione ufficiale delle figure coinvolte è prevista nei prossimi giorni.

? Punti chiave Chi sono le sei professioniste che guideranno i nuovi dipartimenti?. Come cambierà la gestione della sanità pubblica e privata a Padova?. Perché l'unificazione tra UILPA e UILFPL ha cambiato la struttura?. Quali settori saranno coperti dalle nuove coordinatrici specializzate?.? In Breve Nuova struttura nata dall'unificazione tra UILPA e UILFPL dopo il congresso di Abano Terme.. Catia Bragion gestisce funzioni centrali, Marta Pacchioni funzioni locali, Tiziana Marullo sanità pubblica.. Hena Da Silva Velotti coordina sanità privata, Graziella Dalla Libera terzo settore, Teresa Moro previdenza.. Luigi Spada, Giampiero Cirillo ed Emmanuele Zecchini supportano il segretario Francesco Scarpelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UIL FP Padova: 6 coordinatrici guidano la nuova struttura femminile

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